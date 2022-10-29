Минобороны отчиталось о поражении иностранных наемников на купянском направлении

Минобороны заявило о нанесенном поражении двум ротам ВСУ на купянском направлении

Российские войска нанесли поражение двум усиленным ротам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подразделению иностранных наемников на купянском направлении. Об этом в субботу, 29 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что боестолкновение произошло в районах населенных пунктов Тимкова, Ивановка, Табаевка и Крахмальное, которые находятся в Харьковской области.

«Уничтожено более 70-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и десять автомобилей», — добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что усиленный батальон ВСУ атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области на Купянском направлении. Все атаки противника оказались отражены.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).