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13:48, 28 октября 2022Россия

Усиленный батальон ВСУ атаковал российские войска на купянском направлении

Минобороны заявило, что усиленный батальон ВСУ атаковал ВС РФ на купянском направлении

Фото: Jorge Silva / Reuters

Усиленный батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области на Купянском направлении противник. Об этом в пятницу, 28 октября, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Все атаки отражены, добавили в военном ведомстве. «В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов», — говорится в сообщении Минобороны.

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Известно также, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбили украинский вертолет Ми-8. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 326 самолетов, отчитались в оборонном ведомстве.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» 27 октября заявил, что все время думает о потерях, связанных с проведением СВО.

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Евгения Куликова
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