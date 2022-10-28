Усиленный батальон ВСУ атаковал российские войска на купянском направлении

Минобороны заявило, что усиленный батальон ВСУ атаковал ВС РФ на купянском направлении

Усиленный батальон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области на Купянском направлении противник. Об этом в пятницу, 28 октября, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

Все атаки отражены, добавили в военном ведомстве. «В результате нанесенного огневого поражения уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов», — говорится в сообщении Минобороны.

Известно также, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбили украинский вертолет Ми-8. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 326 самолетов, отчитались в оборонном ведомстве.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» 27 октября заявил, что все время думает о потерях, связанных с проведением СВО.