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13:48, 28 октября 2022Россия

ВС России сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

Минобороны сообщило, что ВС России сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области

Фото: Александр Величко / Wikimedia

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области сбили украинский вертолет Ми-8. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, также в районах населенных пунктов Никольское и Берислав Херсонской области были перехвачены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Помимо этого, ВС России сбили в воздухе шесть снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Токаревка Херсонской области и Покровское Донецкой народной республики (ДНР).

19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе будет организовано перемещение жителей на левый берег Днепра. Он объяснил принятое решение созданием масштабных оборонительных укреплений для отражения атаки противника. Перемещение коснется жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.

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Сергей Истомин
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