Подполковник НМ ДНР Баевский: ВСУ несут огромные потери в технике, включая артиллерию

Подполковник Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР), депутат парламента республики Андрей Баевский сообщил ТАСС об огромных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в технике.

По словам военного, контрбатарейная борьба привела к потери артиллерийских систем, ракетно-артиллерийского вооружения, а также буксировочного транспорта, поэтому Киев нуждается в западных поставках.

«То есть решение о поставках западных орудий калибра 155 мм носит вынужденный характер и объясняется в первую очередь огромными потерями артиллерии противника», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в боях бывают в семь-десять раз выше российских. «Борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами — я говорю об этом с сожалением — потери бывают один к десяти, один к восьми. Последнее время почти всегда один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем», — объяснил глава государства.

