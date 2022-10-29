В ООН прокомментировали решение России о приостановке участия в зерновой сделке

ООН заявила о контактах с Россией в связи с приостановкой ее участия в зерновой сделке

ООН поддерживает контакты с Россией в связи с приостановкой ее участия в зерновой сделке. Об этом в субботу, 29 октября, корреспонденту «Ленты.ру» сообщил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы видели сообщения из Российской Федерации о приостановке их участия в Черноморской зерновой инициативе после нападения на российский Черноморский флот. Мы находимся в контакте с российскими властями по этому вопросу», — сказал он.

Пресс-секретарь отметил, что всем сторонам необходимо воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу зерновую инициативу, являющуюся важнейшим гуманитарным мероприятием, так как она «обеспечивает продовольствием миллионы людей по всему миру».

Ранее стало известно, что ООН призывает все стороны приложить максимальные усилия для продления зерновой сделки и снять остающиеся ограничения для экспорта продовольствия и удобрений из России.