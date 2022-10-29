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00:52, 29 октября 2022Мир

ООН призвала снять ограничения для экспорта товаров из России по зерновой сделке

ООН призвала снять все ограничения для экспорта товаров из России в рамках зерновой сделки
СюжетВывоз зерна из Украины:

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

ООН призывает все стороны приложить максимальные усилия для продления зерновой сделки и снять остающиеся ограничения для экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом говорится в комментарии официального представителя генерального секретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.

«Мы призываем все стороны приложить все усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и максимально полной реализации соглашений, включая скорейшее устранение любых остающихся препятствий для экспорта российского зерна и удобрений», — заявил Дюжаррик.

По его словам, ООН понимает все сложности по продлению зерновой сделки, но считает, что их можно преодолеть. Поэтому, подчеркивает Дюжаррик, организация полна решимости продолжать работу со всеми сторонами для достижения этой цели.

«Правительства, судоходные компании, торговцы зерном и удобрениями, а также фермеры во всем мире сейчас ждут "определенности будущего"», — отметил он.

20 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными насчет продления зерновой сделки. По его словам, часть договоренности, которая касается экспорта продовольствия и удобрений из России, исполняется совсем не так, как та, что касается вывоза украинского продовольствия по Черному морю.

Сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, а также российского продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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Марина Совина
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