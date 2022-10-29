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16:02, 29 октября 2022Из жизни

Китай и Тайвань объединились ради лечения панды

Китайские специалисты помогут коллегам на Тайване вылечить панду Туань Туань

Фото: Lukas W. / Unsplash

Специалисты материкового Китая помогут своим коллегам на Тайване вылечить панду Туань Туань. Об этом сообщает британское издание The Independent.

28 октября Тайбэй направил приглашение китайским ветеринарным экспертам, чтобы те приехали и осмотрели 18-летнего зверя, у которого подозревают опухоль головного мозга.

«Главная цель — посетить Туань Туаня и увидеть его нынешнее состояние. Они выразили желание лично приехать, чтобы навестить панду. Я думаю, это будет очень значимая поездка», — сказала руководитель отдела животных городского зоопарка Тайбэя Ева Ван.

Она отметила, что дату поездки на данный момент не уточняли.

Двух больших панд Туань Туань (Tuan Tuan) и Юань Юань (Yuan Yuan) Пекин подарил Тайбэю 14 лет назад в знак потепления отношений по две стороны Тайваньского пролива. Сложенные вместе половины их имен образуют китайское слово «объединение».

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Никита Абрамов
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