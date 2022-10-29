Постпред России в ООН заявил о планах Киева устроить большую провокацию

Постпред РФ в ООН Полянский: Киев намерен устроить провокацию для вовлечения НАТО в СВО

Украина намерена устроить большую провокацию для вовлечения США и НАТО в проводимую Россией специальную военную операцию (СВО), заявил постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Полянского, участие НАТО в конфликте — единственная возможность для Украины помешать Москве достигнуть целей СВО.

«Я думаю, что это очевидно, потому что иных шансов каким-то образом помешать выполнению целей специальной военной операции у Киева нет. (...) И они прекрасно понимают, что лучший выход для них — это прямая вовлеченность НАТО», — заявил дипломат.

В качестве примера подобной провокации Полянский привел применение Киевом «грязной бомбы». Он напомнил, что использование подобного вооружения является «красной линией» для Запада и в случае проведения такой провокации это будет на руку Киеву. «Вот ровно то, что нужно украинскому режиму, чтобы остаться у власти», — заключил он.

23 октября сообщалось, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Отмечалось, что провокация готовится с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения на Украине.