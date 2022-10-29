Посол России прокомментировал новые санкции Канады

Посол РФ Степанов: введенные Канадой антироссийские санкции бессмысленные и абсурдные

Новые антироссийские санкции, введенные канадскими властями, носят бессмысленный и символический характер. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов, сообщает РИА Новости.

Он назвал действия Канады абсурдными и враждебными. При этом, по его словам, ограничительные меры никак не влияют ни на Россию, ни на фигурантов санкционных списков.

«Ответ обязательно последует, да. Мы по принципу взаимности действуем. Даже понимая всю символичность и абсурдность канадских мер, в межгосударственных отношениях принято отвечать соразмерно», — подчеркнул он.

Степанов связал введение новых санкций с открытием в предстоящие выходные очередной ассамблеи канадско-украинского конгресса. Он добавил, что для России важны отношения с Канадой, в которой власти видят своего «арктического соседа».

«Нам необязательно сливаться в любовном экстазе. Союзниками мы никогда не будем, но понимать, что мир и стабильность в нашем регионе взаимовыгодны, - это, по-моему, прописная истина для нас, но не для них, судя по всему», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Канада вводит санкции против 35 россиян, среди которых члены руководства холдинга «Газпром», а также шести компаний энергетического сектора России.

С начала военных действий Канада ввела несколько пакетов санкций против России. Под них попали, в частности, российские бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, компания «Сухой», глава «Норникеля» Владимир Потанин, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон и основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг. Кроме того, канадские ограничения касаются 28 видов обслуживания и семи отраслей, в числе которых добыча нефти, газа, угля и металлов, а также производство кокса и химикатов.

