Посол России призвал США вернуть свое ядерное оружие из других стран

Посол России Антонов призвал США вернуть на родину свое ядерное оружие из других стран

Властям США нужно вернуть на родину все размещенное в других странах свое ядерное оружие и ликвидировать инфраструктуру для его хранения и использования, призвал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что на фоне напряженности и повышенных рисков на ядерных государствах лежит особая ответственность за предотвращение эскалации. Комментируя публикации СМИ, согласно которым США могут ускорить доставку в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12, Антонов указал на то, что из-за близкого расположения к российским границам такие авиабомбы приобретают стратегическое значение, несмотря на их ограниченную мощность и попытки Вашингтона отнести их к тактическому классу.

Антонов добавил, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США. «Все наше тактическое ядерное оружие находится в централизованных хранилищах на территории России и не может представлять угрозы для Соединенных Штатов», — заключил он.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Россия не собиралась и не планирует применять ядерное оружие на территории Украины. По словам дипломата, ни один из российских руководителей не допускал вероятности прибегнуть к оружию массового уничтожения».