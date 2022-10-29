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04:34, 29 октября 2022Мир

Посол России призвал США вернуть свое ядерное оружие из других стран

Посол России Антонов призвал США вернуть на родину свое ядерное оружие из других стран
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: посольство России в США / Global Look Press

Властям США нужно вернуть на родину все размещенное в других странах свое ядерное оружие и ликвидировать инфраструктуру для его хранения и использования, призвал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что на фоне напряженности и повышенных рисков на ядерных государствах лежит особая ответственность за предотвращение эскалации. Комментируя публикации СМИ, согласно которым США могут ускорить доставку в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12, Антонов указал на то, что из-за близкого расположения к российским границам такие авиабомбы приобретают стратегическое значение, несмотря на их ограниченную мощность и попытки Вашингтона отнести их к тактическому классу.

Антонов добавил, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США. «Все наше тактическое ядерное оружие находится в централизованных хранилищах на территории России и не может представлять угрозы для Соединенных Штатов», — заключил он.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что Россия не собиралась и не планирует применять ядерное оружие на территории Украины. По словам дипломата, ни один из российских руководителей не допускал вероятности прибегнуть к оружию массового уничтожения».

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Марина Совина
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