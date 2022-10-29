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14:41, 29 октября 2022Россия

Минобороны России заявило о причастности Британии к подрыву «Северных потоков»

Спикер МО России Конашенков заявил, что Британия причастна к подрыву «Северных потоков»

Фото: Swedish Coast Guard / Handout via TT News Agency / Reuters

Военные специалисты Великобритании причастны к подрыву российских газопроводов «Северный поток». Об этом на брифинге заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, специалисты из Британии находятся на Украине и координируют атаки на российские объекты — спикер оборонного ведомства заявил также об их причастности к атаке на Севастополь.

«По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября (...) по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2"», — заявил Конашенков.

О масштабных разрушениях на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» стало известно в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. К середине октября в «Газпроме» уточнили, что поврежденные нитки газопроводов на большом протяжении заполнены морской водой.

Президент России Владимир Путин заявил, что после инцидента газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, не будет запущен никогда. В Германии также считают, что вторая нитка газопровода больше не может использоваться для поставок газа.

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Валерий Розенберг
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