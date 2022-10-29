Протестующие в Канаде прервали мероприятие с Блинкеном

Bloomberg: протестующие прервали мероприятие с госсекретарем США Блинкеном в Монреале

Протестующие против продолжения конфликта на Украине демонстранты временно прервали мероприятие с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в канадском Монреале. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Протестующие, которые требовали прекратить боевые действия на Украине, ненадолго прервали мероприятие с участием госсекретаря Энтони Блинкена и канадского министра иностранных дел Мелани Жоли в Монреале», — передает агентство.

Дипломаты проводили встречу с членами организации, которая помогает сирийским беженкам. В этот момент протестующие начали скандировать «Янки, убирайтесь домой» и «Мы не хотим, чтобы вы здесь были». Из-за демонстрации Блинкену и Жоли пришлось сменить площадку для общения с журналистами в другом месте.

В то же время журналист радиостанции Radio-Canada, опубликовавшая видео с мероприятия, утверждает, что демонстранты выступали против вмешательства США и Канады в дела Гаити.

Ранее Энтони Блинкен заявил о том, что эра после холодной войны прошла. По его словам, в настоящее время прослеживается конкуренция за определение нового мирового порядка. Он подчеркнул, что у США есть все что нужно для того, чтобы занять центральную роль в данном вопросе.