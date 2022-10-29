Байден сымитировал прыжок со сцены после своего выступления

Вице-президент США Харрис попыталась отвести от края сцены сымитировавшего прыжок Байдена

Президент США Джо Байден сымитировал прыжок со сцены после своего выступления на ежегодном ужине демократической партии. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Пул №3».

На кадрах видно, как глава Белого дома подходит к краю сцены и делает вид, что собирается прыгнуть. Вице-президент США Камала Харрис подходит к нему, что-то говорит и с улыбкой пытается отвести от края сцены.

«Драма в Белом доме: Байден пугает Камалу Харрис, что прыгнет со сцены, но позволяет ей себя отговорить и трусцой убегает прочь», — подписали ролик журналисты кремлевского пула.

Ранее на встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Белом доме Джо Байден передразнил журналистов. Американский президент во время вопроса одного из журналистов начал шевелить губами, пародируя его.