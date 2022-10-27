Байден передразнил журналистов и попал на видео

Президент США Байден передразнил журналистов на встрече с президентом Израиля в Белом доме

На встрече с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Белом доме, президент США Джо Байден передразнил журналистов, которые пытались задать ему вопрос. Этот момент попал на видео, снятое репортерами компании PBS.

После окончания беседы двух лидеров в Овальном кабинете, журналисты попытались задать вопрос Байдену и Герцогу. Во время этого Байден посмотрел на одного из репортеров с улыбкой и начал быстро шевелить губами, пародируя журналиста.

Ранее Байден оговорился во время выступления в штате Колорадо и назвал своего сына Бо Байдена, который умер от рака мозга в 2015 году, «погибшим в Ираке». А во время визита в Израиль Байден допустил оговорку на тему холокоста. Он перепутал созвучные в английском языке слова honor («честь», «достоинство») и horror («ужас») в речи о возвращении к мемориальному комплексу Яд Вашем (посвящен истории холокоста).