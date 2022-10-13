Байден перепутал причину смерти родного сына во время выступления

Президент Байден оговорился и назвал своего умершего от рака сына погибшим в Ираке

Президент США Джо Байден оговорился во время выступления в штате Колорадо и назвал своего сына Бо Байдена, который умер от рака мозга в 2015 году, «погибшим в Ираке». Об этом сообщает телеканал Fox News.

Политик перепутал причину смерти сына во время выступления по случаю создания нового национального парка на территории военного объекта в Кэмп-Хейл, штат Колорадо. Высказавшись о героизме и отваге американских солдат во время Второй мировой войны, Байден сказал, что его сын погиб в Ираке. «Я говорю это как отец мужчины, который получил Бронзовую звезду, медаль за выдающиеся заслуги, и погиб в Ираке», — рассказал президент США.

Ранее Байден оговорился и поблагодарил американских солдат за эгоизм, который они проявили в войне на Ближнем Востоке. А во время визита в Израиль Байден допустил оговорку на тему холокоста. Он перепутал созвучные в английском языке слова honor («честь», «достоинство») и horror («ужас») в речи о возвращении к мемориальному комплексу Яд Вашем (посвящен истории холокоста).