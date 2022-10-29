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06:26, 29 октября 2022Мир

Псаки заявила о беспокойстве демократов возможными результатами выборов в США

Псаки заявила, что демократы обеспокоены возможными результатами выборов в Конгресс США
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Leah Millis / Reuters

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что демократы обеспокоены возможными результатами промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметила Псаки в эфире телеканала MSNBC, демократы «в некотором роде обеспокоены тем, как сейчас развиваются события, и за последнюю неделю или около того ситуация стала восприниматься хуже». По ее информации, предварительные показатели в ряде случаев не такие, какими они «должны быть».

По мнению Псаки, в случае победы республиканцев последуют «расследования, несколько импичментов».

Ранее рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снова достиг рекордно низких показателей, и этот факт угрожает победе демократов на промежуточных выборах в конгресс США в ноябре этого года. Опрос компании Gallup, проведенный с 3 по 20 октября, показал, что рейтинг одобрения Байдена составляет 40 процентов, в то время как 56 процентов взрослого населения США не одобряют президента. В то же время исследования общественного мнения демонстрируют положительные признаки победы республиканцев как в палате представителей, так и в сенате.

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Марина Совина
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