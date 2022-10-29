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14:48, 29 октября 2022Россия

Российские авиация и артиллерия поразили девять пунктов управления ВСУ

Минобороны РФ: российские авиация и артиллерия поразили девять пунктов управления ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Авиация, ракетные войска и артиллерия российских войск в ходе спецоперации на Украине поразили за минувшие сутки девять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 29 октября, заявили в Минобороны РФ.

Пункты были поражены в Харьковской области, в районах населенных пунктов Доброполье, Звановка, Торское и Водяное в ДНР, а также в Херсонской области, включая Давыдов Брод и Трифоновку. Также был произведен удар по военным, технике и артиллерийским подразделениям ВСУ, добавили в Минобороны.

Кроме того, ведомство доложило об уничтожении двух складов боеприпасов в районах Новоалександровки в Херсонской области и Колодези в Донецкой народной республике (ДНР).

Также Минобороны сообщило, что ВСУ предпринимали пять атак ротными тактическими группами на николаево-криворожском направлении, их потери при этом составили более 60 человек.

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Антон Похиляк
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