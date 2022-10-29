Минобороны сообщило о потерях ВСУ на николаево-криворожском направлении

Минобороны: потери ВСУ составили более 60 человек на николаево-криворожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли пять атак ротными тактическими группами на николаево-криворожском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что потери ВСУ составили более 60 человек, еще разбиты 17 бронированных машин и 12 автомобилей.

Российские войска также уничтожили самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Бук-М1 и две американских гаубицы М777 в районе Высокополья и Новогригоровки Херсонской области.

Ранее в ведомстве сообщили о безуспешных атаках ВСУ на красно-лиманском направлении. Атаки были отбиты, а при попытках наступления украинские войска понесли потери в живой силе.