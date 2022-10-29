Названа возможная причина давки в Сеуле во время празднования Хэллоуина

YTN: причиной давки в Сеуле при праздновании Хэллоуина могло стать появление знаменитости

Причиной давки в южнокорейском Сеуле во время празднования Хэллоуина, в которой погибли не менее 146 человек, могло стать появление знаменитости. Такую возможную причину назвал телеканал YTN.

По его данным, давка могла возникнуть после того, как в толпе прошел слух о том, что в одном из баров видели популярного поп-исполнителя, имя которого не указывается. После этого собравшиеся устремились в переулок, где расположено заведение, в котором якобы отдыхала звезда.

По последним данным, число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле увеличилось до 146, 150 человек пострадали. Инцидент произошел в районе Итхэвон на вечеринках в честь празднования Хеллоуина. Давка начала образовываться примерно с 22:00 субботы, 29 октября, в узком переулке в районе Итхэвон недалеко от отеля Hamilton.