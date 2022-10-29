Почти 150 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина

YTN: число погибших в давке в южнокорейском Сеуле возросло до 146 человек

Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле увеличилось до 146. Об этом сообщил телеканал YTN News.

Кроме того, пострадало 150 человек.

150 человек пострадали во время давки

Лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал оказать первую помощь пострадавшим. Глава Сеула О Се Хун на фоне произошедшего прервал свой визит в Европу.

Хронология событий

Инцидент произошел в районе Итхэвон на вечеринках в честь празднования Хеллоуина. В этом районе ежегодно проводится большое количество вечеринок по случаю этого праздника.

Давка начала образовываться примерно с 22:00 субботы, 29 октября, в узком переулке в районе Итхэвон недалеко от отеля Hamilton. Переулок, выходящий на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз и сужается, поэтому люди могут с легкостью споткнуться при давлении сзади.

Как рассказали очевидцы, на улице звучала громкая музыка, многие пришли в костюмах, поэтому не всегда было понятно, действительно ли они падают в обморок или играют. Люди приходили с соседних улиц и давили на тех, кто был спереди, пытаясь пройти вперед.

Около 3:00 воскресенья, 30 октября, по местному времени (21:00 субботы, 29 октября, мск) правительство города отправило жителям экстренное сообщение, в котором попросило всех находящихся в районе Итхэвон разойтись по домам. Однако, несмотря на просьбы властей, люди продолжали скапливаться в узком переулке, где произошла давка.

Погибшие и пострадавшие

Изначально было известно о том, что около 50 человек во время давки перенесли остановку сердца. Всего в экстренные службы поступил 81 звонок от граждан, которые заявили, что испытывают трудности с дыханием.

Среди погибших больше всего людей возрастом 20-30 лет. Утечки газа, пожара или других инцидентов в районе не произошло. Все погибшие и пострадавшие попали в давку.