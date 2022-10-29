Стало известно о 59 погибших в давке во время празднования Хэллоуина в Сеуле

В Сеуле в давке во время празднования Хэллоуина погибли 59 человек, 150 пострадали

Не менее 59 человек погибли в результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле. Об этом стало известно агентству «Ренхап» от экстренных служб.

Агентство отметило, что в Сеуле во время празднования собралась толпа, включающая в себя, по оценкам полиции, около 100 тысяч человек. Кроме того, в несчастном случае пострадали еще 150 жителей.

Президент страны Юн Сок Ель и премьер-министр Хан Док Су призвали медиков оказать необходимую помощь пострадавшим в давке. Глава государства также созвал экстренное заседание.

Ранее очевидцы опубликовали видео, на кадрах которого запечатлены последствия давки. Уточняется, что инцидент произошел в узком переулке близ отеля Гамильтон.