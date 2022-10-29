ВСУ обстреляли поселок в граничащем с Украиной российском регионе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Старый, находящийся в граничащей с Украиной Белгородской области. Об этом в субботу, 29 октября, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела хутора Старый Волоконовского района зафиксированы повреждения в трех частных домовладениях. Где-то посекло крышу, заборы, где-то выбиты окна», — объяснил глава области.
В результате атаки ВСУ пострадавших нет. По словам губернатора, строительные бригады 30 октября приступят к восстановительным работам.
29 октября ВСУ провели атаку на Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора города Михаила Развожаева, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не поражены, жертв и пострадавших нет.