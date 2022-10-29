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15:05, 29 октября 2022Россия

ВСУ обстреляли поселок в граничащем с Украиной российском регионе

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле хутора Старый

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Старый, находящийся в граничащей с Украиной Белгородской области. Об этом в субботу, 29 октября, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела хутора Старый Волоконовского района зафиксированы повреждения в трех частных домовладениях. Где-то посекло крышу, заборы, где-то выбиты окна», — объяснил глава области.

В результате атаки ВСУ пострадавших нет. По словам губернатора, строительные бригады 30 октября приступят к восстановительным работам.

29 октября ВСУ провели атаку на Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора города Михаила Развожаева, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не поражены, жертв и пострадавших нет.

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Никита Абрамов
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