ВСУ обстреляли поселок в граничащем с Украиной российском регионе

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле хутора Старый

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Старый, находящийся в граничащей с Украиной Белгородской области. Об этом в субботу, 29 октября, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела хутора Старый Волоконовского района зафиксированы повреждения в трех частных домовладениях. Где-то посекло крышу, заборы, где-то выбиты окна», — объяснил глава области.

В результате атаки ВСУ пострадавших нет. По словам губернатора, строительные бригады 30 октября приступят к восстановительным работам.

29 октября ВСУ провели атаку на Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора города Михаила Развожаева, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не поражены, жертв и пострадавших нет.