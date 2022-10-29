В США выступили против перевода Украине изъятых активов россиян

WP: группа республиканцев США выступила против перевода Украине доходов с активов россиян

Группа республиканцев в Конгрессе США выступила против внесения в оборонный бюджет положения, которое позволит Вашингтону переводить Украине доходы с изъятого имущества россиян. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Как рассказали собеседники издания, республиканцы считают, что положение не было полностью проверено, поэтому этот пункт должны рассмотреть юридические комитеты в Сенате и Палате представителей.

По словам представителя республиканцев в комитете по финансовым услугам в Палате представителей Лоры Пиви, существует широкое сопротивление этому положению, хотя в палате члены обеих партий одобрили его как часть своего проекта оборонного бюджета.

В свою очередь сотрудник аппарата Демократической партии считает, что, республиканцы, блокируя пункт, хотят привлечь демократов к некоему политическому торгу.

Ранее республиканцы допустили «перекрытие крана» финансирования Украины в случае своей победы на выборах в Палату представителей США, которые пройдут 8 ноября. Так, член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг считает, что Вашингтон может перестать поддерживать Киев из-за изменения мнения американских избирателей.