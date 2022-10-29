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03:14, 29 октября 2022Мир

Западные делегации запросили заседание СБ ООН по инциденту с Ryanair

Западные делегации запросили на 31 октября заседание Совбеза ООН по инциденту с Ryanair

Фото: Reuters

Западные делегации запросили заседание Совета Безопасности ООН по инциденту с бортом авиакомпании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс в мае 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Делегации созывают заседание СБ ООН 31 октября», — сказал источник агентства во всемирной организации.

Самолет, летевший из Греции, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После приземления были задержаны двое пассажиров лайнера: создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Позже в отношении Белоруссии был введен четвертый пакет санкций.

Марина Совина
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