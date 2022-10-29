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23:28, 29 октября 2022Экономика

В России заявили о готовности к поставкам зерна и без сделки

В Союзе экспортеров зерна заявили о готовности к поставкам и без зерновой сделки

Фото: Pixabay

Председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин заявил РИА Новости о готовности компаний России выполнять гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры.

«Мы готовы выполнять свою гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, несмотря на провокации и санкционные барьеры», — сказал Зернин.

Ранее Россия официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Как говорится в письме постоянного представителя РФ при организации Василия Небензи, на фоне атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь Москва не может гарантировать безопасность гражданских судов.

29 октября Министерство обороны сообщило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.

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Марина Совина
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