Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:56, 29 октября 2022Россия

Депутат Госдумы рассказал о последствиях выхода России из зерновой сделки

Депутат Госдумы заявил, что выход из зерновой сделки не будет иметь последствий для России

Фото: Pixabay

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал РИА Новости, что выход России из зерновой сделки, скорее, не будет иметь для Москвы последствий на международной арене.

«По этому соглашению, думаю нет», — сказал депутат, отвечая на вопрос, будут ли последствия для Москвы на международной арене после выхода из соглашения по зерну.

Он пояснил, что сегодняшняя украинская атака у побережья Севастополя является прямым нарушением договоренностей.

«Украина атаковала наши суда, которые отвечают за безопасность провода судов с зерном. И это есть прямое нарушение всех договоренностей», — заключил он.

Ранее Россия официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Как говорится в письме постоянного представителя РФ при организации Василия Небензи, на фоне атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь Москва не может гарантировать безопасность гражданских судов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия официально уведомила ООН о приостановке участия в зерновой сделке
Стало известно об обстреле Антоновского моста в Херсоне из HIMARS
В ЛНР объяснили помощь Британии Украине с осуществлением теракта в Севастополе
Депутат Госдумы рассказал о последствиях выхода России из зерновой сделки
Стало известно о работе дипломатов для ускоренного вступления Украины в НАТО
Российский сенатор обвинил Запад в срыве зерновой сделки
НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества
Число погибших в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина возросло
Киев выяснит причины появления украинских компонентов в иранских дронах
Польшу обвинили в планах захвата Западной Украины и проведении там референдума
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.