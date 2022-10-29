Депутат Госдумы рассказал о последствиях выхода России из зерновой сделки

Депутат Госдумы заявил, что выход из зерновой сделки не будет иметь последствий для России

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал РИА Новости, что выход России из зерновой сделки, скорее, не будет иметь для Москвы последствий на международной арене.

«По этому соглашению, думаю нет», — сказал депутат, отвечая на вопрос, будут ли последствия для Москвы на международной арене после выхода из соглашения по зерну.

Он пояснил, что сегодняшняя украинская атака у побережья Севастополя является прямым нарушением договоренностей.

«Украина атаковала наши суда, которые отвечают за безопасность провода судов с зерном. И это есть прямое нарушение всех договоренностей», — заключил он.

Ранее Россия официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Как говорится в письме постоянного представителя РФ при организации Василия Небензи, на фоне атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь Москва не может гарантировать безопасность гражданских судов.