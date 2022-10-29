Посольство России направит МИД Швейцарии ноту протеста

Посольство РФ направит МИД Швейцарии ноту протеста из-за осквернения православной церкви

Российское посольство в Берне направит ноту протеста Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарской конфедерации после того, как неизвестные облили краской Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипмиссия потребовала принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных в произошедшем, следует из заявления.

Постпредставительство России при ООН в Женеве сообщило, что акт вандализма был совершен в ночь на 28 октября.

Ранее сообщалось, что неизвестные нарисовали на мемориале сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы, две свастики в ночь с 11 на 12 октября. Посольство России в Берне направило ноту протеста МИД Швейцарии с требованием принять меры, найти и наказать виновных. Однако в ведомстве отказались комментировать, получен ли российский документ.