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22:05, 14 октября 2022Мир

Захарова обвинила Швейцарию в упущенной возможности доказать свой нейтралитет

Захарова: Швейцария доказала бы нейтралитет комментарием об осквернении памятника Суворову
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила Швейцарию в упущенной возможности доказать свой нейтралитет. Таким образом она отреагировала на отказ МИД страны прокомментировать дело об осквернении памятника русскому генералу Александру Суворову в кантоне Ури.

Неизвестные нарисовали на мемориале сподвижникам Суворова, погибшим при переходе через Альпы, две свастики в ночь с 11 на 12 октября. Посольство России в Берне направило ноту протеста Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарской конфедерации с требованием принять меры, найти и наказать виновных. Однако в ведомстве отказались комментировать, получен ли российский документ.

«Отчего же? Как раз доказали бы свой нейтралитет, проявив сбалансированность. А то проамериканский перекос уже стал критическим», — подчеркнула Захарова.

Ранее официальный представитель МИД России высмеяла политический курс Украины после торжественного сноса памятника поэту Александру Пушкину в гимназии 153 в Киеве.

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Марина Совина
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