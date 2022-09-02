Захарова высмеяла снос бюста Пушкина в Киеве

Представитель МИД Захарова высмеяла декоммунизацию Украины после сноса бюста Пушкина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла политический курс Украины после торжественного сноса памятника поэту Александру Пушкину в гимназии 153 в Киеве. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

«Декоммунизация на остатках Украины идет полным ходом. Снесли бюст Пушкина. Не знала, что Александр Сергеевич был коммунистом», — пошутила дипломат.

Ранее эр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятника русской императрице Екатерине II. «Даже если мы будем уничтожать памятники, история не изменится. Знаю, что петиция набрала 25 тысяч подписей, но я за то, чтобы подождать. С таким подходом я должен сносить памятники Пушкину или Гагарину? В этом нет никакого смысла», — объяснил свою позицию градоначальник.