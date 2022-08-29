Мэр Одессы выступил против сноса памятника русской императрице

Мэр Одессы Труханов выступил против сноса памятника русской императрице Екатерине II

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятника русской императрице Екатерине II. Об этом он высказался в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Даже если мы будем уничтожать памятники, история не изменится. Знаю, что петиция [о сносе памятника Екатерине II] набрала 25 тысяч подписей, но я за то, чтобы подождать. С таким подходом я должен сносить памятники Пушкину или Гагарину? В этом нет никакого смысла», — объяснил свою позицию градоначальник.

При этом Труханов отметил, что считает ошибочным мнение о «пророссийском» характере города. По его словам, Одесса была «глубоко интернациональным городом с точки зрения истории, географического положения, экономики и культуры» как во времена Российской империи, так и при СССР.

«Город, построенный греками, евреями, итальянцами, французами, поляками, людьми с Востока и Запада, более 120 национальностями. Из российского есть указ об основании императрицы Екатерины II, и за последние 30 лет российские туристы монополизировали пляжи, отели, туристические агентства и всю индустрию досуга. Но в этом Одесса мало чем отличается от Червинии, Куршевеля или Мальты», — добавил он.

Мэр Одессы также призвал украинские власти вести переговоры с Россией и искать компромиссы. Политик указал на важность диалога «в политическом ключе» и подчеркнул, что на кону находятся «жизни миллионов людей».