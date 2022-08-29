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Мэр Одессы выступил против сноса памятника русской императрице

Мэр Одессы Труханов выступил против сноса памятника русской императрице Екатерине II
Геннадий Труханов

Геннадий Труханов. Фото: Υπουργείο Εξωτερικών / Wikimedia

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятника русской императрице Екатерине II. Об этом он высказался в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Даже если мы будем уничтожать памятники, история не изменится. Знаю, что петиция [о сносе памятника Екатерине II] набрала 25 тысяч подписей, но я за то, чтобы подождать. С таким подходом я должен сносить памятники Пушкину или Гагарину? В этом нет никакого смысла», — объяснил свою позицию градоначальник.

При этом Труханов отметил, что считает ошибочным мнение о «пророссийском» характере города. По его словам, Одесса была «глубоко интернациональным городом с точки зрения истории, географического положения, экономики и культуры» как во времена Российской империи, так и при СССР.

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«Город, построенный греками, евреями, итальянцами, французами, поляками, людьми с Востока и Запада, более 120 национальностями. Из российского есть указ об основании императрицы Екатерины II, и за последние 30 лет российские туристы монополизировали пляжи, отели, туристические агентства и всю индустрию досуга. Но в этом Одесса мало чем отличается от Червинии, Куршевеля или Мальты», — добавил он.

Мэр Одессы также призвал украинские власти вести переговоры с Россией и искать компромиссы. Политик указал на важность диалога «в политическом ключе» и подчеркнул, что на кону находятся «жизни миллионов людей».

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Георгий Нестеров
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