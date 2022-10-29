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17:56, 29 октября 2022Мир

Словакия обвинила Чехию в нарушении Шенгенского кодекса

Глава МВД Словакии обвинил Чехию в нарушении Шенгенского кодекса из-за проверок на границе

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Власти Словакии обвинили Чехию в нарушении Шенгенского кодекса на фоне возобновления проверок на словацко-чешской границе. Об имеющихся у Братиславы претензиях заявил глава МВД Словакии Роман Микулец, передает Czech Radio.

Проверки на границе усилили на фоне резкого роста числа мигрантов, которые используют Чехию в качестве транзитной страны на пути в Германию.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Микулец напомнил, что согласно Шенгенскому кодексу введение внутреннего пограничного контроля — та мера, которую можно принять лишь в самую последнюю очередь, когда исчерпаны все иные возможности. «Мы считаем, что эти возможности до сих пор не исчерпаны», — подчеркнул он.

В свою очередь глава МВД Чехии Вит Ракушан возразил, что Прага Шенгенский кодекс не нарушает. По его словам, «расширение контроля происходит в рамках международных правил». Министр акцентировал внимание на том, что в данном случае власти пытаются бороться не со словаками, а с контрабандистами, которые «нелегально наживаются на человеческих страданиях». Он указал, что благодаря проверкам удалось задержать порядка 60 человек, которые таким образом наживались на беженцах.

В конце сентября премьер Чехии Петр Фиала заявил, что страна временно ввела пограничный режим на границе со Словакией. Он объяснил, что Прага решилась на ввод погранрежима из-за большого числа нелегальных мигрантов, переходящих на территорию страны со стороны Словакии.

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Варвара Кошечкина
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