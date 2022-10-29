Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:40, 29 октября 2022Мир

НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества

Le Figaro: французский политик призвал НАТО не давать Украине решать судьбу человечества

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Украине нельзя давать права решать судьбу человечества, заявил бывший глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш (Pierre Lellouche) в интервью французской газете Le Figaro.

По его словам, нельзя допускать, чтобы Североатлантический альянс вступил в прямое военное столкновение с Москвой. Он отметил, что Киев не должен определять, когда закончить конфликт с Россией. Лелуш считает, что в результате поставок вооружения и финансовой помощи Киеву страны Запада уже стали стороной конфликта.

«Нельзя только одной Украине доверять задачу определить, когда все это должно закончиться: этот конфликт стал глобальным из-за своих последствий для экономики, энергетики, продовольствия и геополитики по всей планете», — указал политик. Он призвал запретить Украине решать судьбу человечества.

Политик предупредил НАТО, что продолжение военного конфликта опасно якобы возможным применением оружия со стороны России, на что ответят США. «В таком случае мы были бы очень близки к глобальному ядерному катаклизму», — добавил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил перерастания российского-украинского конфликта в ядерную войну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия официально уведомила ООН о приостановке участия в зерновой сделке
Стало известно об обстреле Антоновского моста в Херсоне из HIMARS
В ЛНР объяснили помощь Британии Украине с осуществлением теракта в Севастополе
Депутат Госдумы рассказал о последствиях выхода России из зерновой сделки
Стало известно о работе дипломатов для ускоренного вступления Украины в НАТО
Российский сенатор обвинил Запад в срыве зерновой сделки
НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества
Число погибших в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина возросло
Киев выяснит причины появления украинских компонентов в иранских дронах
Польшу обвинили в планах захвата Западной Украины и проведении там референдума
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.