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В Киеве не исключили перерастания конфликта на Украине в ядерную войну

Советник Зеленского считает невысокой вероятность ядерного конфликта на Украине

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил перерастания российского-украинского конфликта в ядерную войну. Об этом он рассказал в интервью газете la Repubblica.

При этом чиновник считает невысокой вероятность ядерного конфликта. По его словам, полный обвал международного механизма ядерной безопасности, грозит последствиями, которые будут катастрофическими не только для Украины.

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«Готов ли Запад к тому, чтобы соглашение о нераспространении оружия массового уничтожения стало просто бумажкой и началась новая гонка вооружений?», — добавил Подоляк. По его мнению, глобальный ответ на любое использование ядерного оружия должен обсуждаться в плоскости ЕС и НАТО.\

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау допустил ввод сил НАТО на Украину в случае применения Россией ядерного оружия. По его словам, ответ стран альянса на применение ядерного оружия нес бы неядерный характер.

«Если бы дошло до применения атомного оружия, то одновременно однозначно произошло бы нарушение консенсуса членов Совета безопасности. Я говорю о постоянных членах Совета безопасности. А все эти страны являются обладателями ядерного оружия», — отметил дипломат.

29 сентября стало известно, что США просят Индию и Китай усилить давление на Россию, чтобы убедить Москву не применять ядерное оружие на Украине и заставить ее отказаться от подобных планов. Об этом газете Politico сообщили сотрудник администрации американского президента Джо Байдена на условиях анонимности.

По словам одного из чиновников администрации, который занимается политикой нераспространения ядерного оружия, политический и мировой вес Индии и КНР могли бы дать России понять, что применение любого ядерного оружия было бы «катастрофически ужасной идеей».

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Виктория Кондратьева
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