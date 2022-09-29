Польша допустила ввод сил НАТО на Украину в случае применения ядерного оружия

Глава МИД Польши Рау допустил ввод сил НАТО на Украину в случае применения ядерного оружия

Глава МИД Польши Збигнев Рау допустил ввод сил НАТО на Украину в случае применения Россией ядерного оружия. Об этом министр сказал в интервью радиостанции RMF FM. Его слова приводит РИА Новости.

«Если бы дошло до применения атомного оружия, то одновременно однозначно произошло бы нарушение консенсуса членов Совета безопасности. Я говорю о постоянных членах Совета безопасности. А все эти страны являются обладателями ядерного оружия», — отметил дипломат.

По словам Рау, ответ стран альянса на применение ядерного оружия нес бы неядерный характер. Польский министр уточнил, что не исключает непосредственный ввод сил НАТО на территорию Украины.

«Этого нельзя исключать, но нужно также сказать, что это не было бы необходимой процедурой, потому что можно применить обычные вооружения, например, авиацию, соответствующие ракеты, причем не обязательно с украинской территории», — заключил он.

Ранее стало известно, что США просят Индию и Китай усилить давление на Россию, чтобы убедить Москву не применять ядерное оружие на Украине и заставить ее отказаться от подобных планов. Об этом газете Politico сообщили сотрудник администрации американского президента Джо Байдена на условиях анонимности.

По словам одного из чиновников администрации, который занимается политикой нераспространения ядерного оружия, политический и мировой вес Индии и КНР могли бы дать России понять, что применение любого ядерного оружия было бы «катастрофически ужасной идеей».