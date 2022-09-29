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В США заявили о планах заставить Россию отказаться от применения ядерного оружия

Politico: США просят КНР и Индию заставить Россию не применять ядерное оружие на Украине

Фото: Alex Brandon / AP

США просят Индию и Китай усилить давление на Россию, чтобы убедить Москву не применять ядерное оружие на Украине и заставить ее отказаться от подобных планов. Об этом газете Politico сообщили сотрудник администрации американского президента Джо Байдена на условиях анонимности.

По словам одного из чиновников администрации, который занимается политикой нераспространения ядерного оружия, политический и мировой вес Индии и КНР могли бы дать России понять, что применение любого ядерного оружия было бы «катастрофически ужасной идеей». «Они должны так поступить. Я надеюсь, что так оно и будет», — заявил чиновник.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в своей статье для журнала The National Interest обвинил США в подталкивании ситуации к столкновению крупнейших ядерных держав, которое чревато непредсказуемыми последствиями. Он подчеркнул, что в этом вопросе Москва по-прежнему четко придерживается Военной доктрины 2014 года и Основ государственной политики в области ядерного сдерживания 2020 года.

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Виктория Кондратьева
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