Власти Ирана сообщили о смерти одного из исполнителей теракта в Ширазе

Власти Ирана сообщили о смерти исполнителя теракта в Ширазе, где погибли 15 человек

Организатор террористического акта в иранском Ширазе скончался от полученных при задержании ранений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По сообщению региональных властей, исполнитель теракта умер в больнице. «Из-за ран, полученных при задержании, он (...) скончался в одной из больниц Шираза», — приводит агентство сообщение представителя губернатора провинции Фарс.

26 октября в иранском городе Шираз было совершено нападение на посетителей мавзолея Шах-Черах. В результате нападения по меньшей мере 15 человек погибли и десять получили ранения.

После теракта президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому лидеру Ибрахиму Раиси.