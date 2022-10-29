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13:13, 29 октября 2022Мир

Власти Ирана сообщили о смерти одного из исполнителей теракта в Ширазе

Власти Ирана сообщили о смерти исполнителя теракта в Ширазе, где погибли 15 человек

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Организатор террористического акта в иранском Ширазе скончался от полученных при задержании ранений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По сообщению региональных властей, исполнитель теракта умер в больнице. «Из-за ран, полученных при задержании, он (...) скончался в одной из больниц Шираза», — приводит агентство сообщение представителя губернатора провинции Фарс.

26 октября в иранском городе Шираз было совершено нападение на посетителей мавзолея Шах-Черах. В результате нападения по меньшей мере 15 человек погибли и десять получили ранения.

После теракта президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому лидеру Ибрахиму Раиси.

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Валерий Розенберг
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