Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:22, 26 октября 2022Мир

В Иране совершено нападение на посетителей святыни

15 человек погибли в иранском городе Шираз в результате нападения на мавзолей Шах-Черах

Фото: آرش / Wikimedia Commons

В иранском городе Шираз совершено нападение на посетителей мавзолея Шах-Черах. Об этом сообщает агентство IRNA.

По данным агентства, в здание святыни вошли трое вооруженных людей. В результате нападения по меньшей мере 15 человек погибли и десять получили ранения.

Также сообщается, что нападавшие действовали как «террористы-такфиристы» (последователи радикальной исламистской идеологии — прим. «Ленты.ру»), то есть подобно боевикам «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

20 октября в сирийском Дамаске произошел теракт с подрывом автобуса, в котором находились военные государственной армии. Произошедшее связали с террористическими организациями «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» («Фронт победы», отделение террористической организации «Аль-Каида», которая также запрещена в России).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России изложили возможный сценарий применения Украиной «грязной бомбы»
Диетолог назвала самый полезный для пожилых людей орех
Двое россиян напоили и изнасиловали коллегу-стажерку в центре Москвы
Умер художник-абстракционист Пьер Сулаж
ВМФ России поставили первую партию электрических торпед
Дошедший пешком до Ирана европеец посетил могилу героини протестов и пропал
Назван самый зараженный крысами город США
Американский генерал заявил об отсутствии у США ПВО для Украины
Мигрантов назвали спасением для американской экономики
Троих 18-летних парней задержали за убийство 23-летнего россиянина у него дома
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.