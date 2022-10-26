В Иране совершено нападение на посетителей святыни

15 человек погибли в иранском городе Шираз в результате нападения на мавзолей Шах-Черах

В иранском городе Шираз совершено нападение на посетителей мавзолея Шах-Черах. Об этом сообщает агентство IRNA.

По данным агентства, в здание святыни вошли трое вооруженных людей. В результате нападения по меньшей мере 15 человек погибли и десять получили ранения.

Также сообщается, что нападавшие действовали как «террористы-такфиристы» (последователи радикальной исламистской идеологии — прим. «Ленты.ру»), то есть подобно боевикам «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

20 октября в сирийском Дамаске произошел теракт с подрывом автобуса, в котором находились военные государственной армии. Произошедшее связали с террористическими организациями «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» («Фронт победы», отделение террористической организации «Аль-Каида», которая также запрещена в России).