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01:03, 29 октября 2022Экономика

Уволенным директорам Twitter выплатят более сотни миллионов долларов

Bloomberg: Twitter выплатит уволенным директорам более $100 млн
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Global Look Press

Экс-главе компании Twitter Парагу Агравалу, место которого занял Илон Маск, могут выплатить около 50 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

После покупки компании Илоном Маском гендиректор Параг Агравал, финдиректор Нед Сигал, глава отдела по правовой политике Виджая Гадде и другие руководители покинули Twitter. По информации Bloomberg гендиректору Агравалу могут выплатить компенсацию в размере 50 миллионов долларов, Сигалу — 37 миллионов долларов, Гадде — 17 миллионов долларов.

Точная сумма будет установлена в случае, если будет доказано, что сотрудники были уволены в процессе покупки компании Илоном Маском. Она будет состоять из выходного пособия, которая равна заработной плате.

Ранее Илон Маск объяснил покупку Twitter желанием помочь человечеству. Он указал, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере.

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Юлия Мискевич
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