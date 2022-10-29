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15:36, 29 октября 2022Россия

Власти Запорожья сообщили о получаемых сотрудниками ЗАЭС угрозах

Член совета администрации Запорожья Рогов заявил, что сотрудники ЗАЭС получают угрозы

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) регулярно получают угрозы со стороны Украины. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

По словам Рогова, угрозы сотрудникам звучат даже от представителей компании «Энергоатом». Он связал угрозы с перезаключением сотрудниками ЗАЭС трудовых договоров.

«Они просто бесятся, что ничего сделать не могут», — объяснил ситуацию Рогов. Он предположил, что станция стала для Киева «бельмом в глазу».

Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских войск с 28 февраля.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси высказался о вероятности установления безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.

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Валерий Розенберг
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