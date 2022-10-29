Власти Запорожья сообщили о получаемых сотрудниками ЗАЭС угрозах

Член совета администрации Запорожья Рогов заявил, что сотрудники ЗАЭС получают угрозы

Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) регулярно получают угрозы со стороны Украины. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

По словам Рогова, угрозы сотрудникам звучат даже от представителей компании «Энергоатом». Он связал угрозы с перезаключением сотрудниками ЗАЭС трудовых договоров.

«Они просто бесятся, что ничего сделать не могут», — объяснил ситуацию Рогов. Он предположил, что станция стала для Киева «бельмом в глазу».

Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских войск с 28 февраля.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси высказался о вероятности установления безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.