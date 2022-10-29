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07:20, 29 октября 2022Мир

Умение говорить «нет» США назвали признаком зрелости стран

Китайский аналитик Цзя Минь: умение отказывать США стало признаком роста и зрелости стран

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Китайский аналитик Цзя Минь назвал умение отказывать Вашингтону признаком роста стран в международной политике. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

«Умение говорить "нет" Вашингтону стало признаком того, что многие страны выросли и стали "зрелыми" в международной политике, вышли из процесса "промывания мозгов" и одурманивания западным неолиберальным дискурсом», — заявил эксперт ,комментируя речь президента Росиии Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» о попытках США оказывать давление на другие страны.

По словам аналитика, конфликты и противоречия между крупными державами неизбежны, поэтому важно уйти от гегемонии и научиться «спокойно добиваться компромиссов».

В своей речи Владимир Путин также отметил, что Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала себя врагом Евросоюза и США, как не считает и сейчас. Президент добавил, что Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, а не бросает вызов элитам Запада.

Марина Совина
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