ВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО «Град»

ВСУ обстреляли Донецк и Орловку десятью ракетами из РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Орловку, сообщили в Совместном центре по контролю и координации Донецкой народной Республики (СЦКК ДНР) в Telegram.

Украинские войска выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Град», уточнили в центре. Обстрел был зафиксирован в Куйбышевском и Киевском районах в 11:08 (совпадает с мск).

Ранее ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по городу Ясиноватая в ДНР. Украинские военные утром 29 октября били по направлениям Нетайлово — Донецк, Новомихайловка — Докучаевск, Авдеевка — Минеральное и Курдюмовка — Горловка.