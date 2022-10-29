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11:30, 29 октября 2022Россия

ВСУ обстреляли Донецк ракетами из РСЗО «Град»

ВСУ обстреляли Донецк и Орловку десятью ракетами из РСЗО «Град»
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Орловку, сообщили в Совместном центре по контролю и координации Донецкой народной Республики (СЦКК ДНР) в Telegram.

Украинские войска выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня (РЗСО) «Град», уточнили в центре. Обстрел был зафиксирован в Куйбышевском и Киевском районах в 11:08 (совпадает с мск).

Ранее ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по городу Ясиноватая в ДНР. Украинские военные утром 29 октября били по направлениям Нетайлово — Донецк, Новомихайловка — Докучаевск, Авдеевка — Минеральное и КурдюмовкаГорловка.

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Варвара Кошечкина
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