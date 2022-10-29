Ясиноватую обстреляли из «Градов»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по городу Ясиноватая. Об этом в субботу, 29 октября, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Обстрел был зафиксирован в 9 часов утра 27 минут. «Населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град"», — указали в публикации.
В представительстве ДНР рассказали, что также украинские войска утром 29 октября били по направлениям Нетайлово — Донецк, Новомихайловка — Докучаевск, Авдеевка — Минеральное и Курдюмовка — Горловка.
28 октября Минздрав Херсонской области заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне. Отмечалось, что пациенты и сотрудники при атаке не пострадали.
Ранее также сообщалось, что украинские войска попытались обстрелять Антоновский мост в Херсонской области снарядами американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Все ракеты были сбиты благодаря системе противовоздушной обороны.