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11:04, 29 октября 2022Россия

Ясиноватую обстреляли из «Градов»

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из «Градов»

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по городу Ясиноватая. Об этом в субботу, 29 октября, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел был зафиксирован в 9 часов утра 27 минут. «Населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град"», — указали в публикации.

В представительстве ДНР рассказали, что также украинские войска утром 29 октября били по направлениям Нетайлово — Донецк, Новомихайловка — Докучаевск, Авдеевка — Минеральное и КурдюмовкаГорловка.

28 октября Минздрав Херсонской области заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне. Отмечалось, что пациенты и сотрудники при атаке не пострадали.

Ранее также сообщалось, что украинские войска попытались обстрелять Антоновский мост в Херсонской области снарядами американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Все ракеты были сбиты благодаря системе противовоздушной обороны.

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Олег Давыдов
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