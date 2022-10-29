Ясиноватую обстреляли из «Градов»

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой шесть ракет из «Градов»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по городу Ясиноватая. Об этом в субботу, 29 октября, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел был зафиксирован в 9 часов утра 27 минут. «Населенный пункт Орловка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град"», — указали в публикации.

В представительстве ДНР рассказали, что также украинские войска утром 29 октября били по направлениям Нетайлово — Донецк, Новомихайловка — Докучаевск, Авдеевка — Минеральное и Курдюмовка — Горловка.

28 октября Минздрав Херсонской области заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне. Отмечалось, что пациенты и сотрудники при атаке не пострадали.

Ранее также сообщалось, что украинские войска попытались обстрелять Антоновский мост в Херсонской области снарядами американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Все ракеты были сбиты благодаря системе противовоздушной обороны.