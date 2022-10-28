В Херсоне сообщили об ударе ВСУ по онкодиспансеру

Минздрав Херсонской области сообщил о ракетном ударе ВСУ по онкодиспансеру

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне. Об этом со ссылкой на Минздрав области сообщает ТАСС.

«На территории онкодиспансера нет ни военных, ни техники. Это медучреждение», — заявили глава Минздрава Вадим Ильмиев, отметив, что пациенты и сотрудники при обстреле не пострадали.

Ранее власти Херсонской области заявили об укреплении Херсона и подступов к нему на случай прорыва украинских сил. Кроме того, в регионе более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск.

27 октября стало известно, что система ПВО отразила ракетную атаку ВСУ по Херсону. Отмечается, что огонь велся из реактивной системы залпового огня HIMARS.