ВСУ попытались нанести удар по Херсону из HIMARS

Замглавы Херсонщины Стремоусов заявил, что система ПВО сбила ракеты HIMARS

Ночью 27 октября российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Херсон, рассказал РИА Новости заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, ВСУ вели огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Минувшей ночью была предпринята попытка обстрела города Херсон из РСЗО HIMARS. Все было сбито», — заявил Стремоусов. Он отметил, что ВСУ в очередной раз хотели ударить по гражданским объектам главного города нового российского региона.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что главное направление удара ВСУ может прийтись на Запорожскую область, наступления стоит ждать осенью.