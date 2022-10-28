ВСУ попытались обстрелять Антоновский мост снарядами HIMARS, ПВО отразила атаку

Вооруженные силы Украины попытались обстрелять Антоновский мост снарядами американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку. Об этом со ссылкой на экстренные службы региона сообщает ТАСС.

Согласно имеющимся данным, украинские военные выпустили шесть ракет в 12 часов, однако все они были сбиты благодаря ПВО. Представитель экстренных служб заверил, что пострадавших нет.

Ранее глава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что эвакуация мирного населения с правобережья завершилась.

19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области будет организовано перемещение жителей на левый берег Днепра. Глава региона объяснил принятое решение созданием масштабных оборонительных укреплений для отражения атаки противника. Перемещение коснется жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.