В Херсонской области заявили о завершении перемещения с правобережья

Стремоусов заявил о завершении перемещения населения с правобережья Херсонской области

В Херсонской области завершилась эвакуация мирного населения с правобережья. Об этом заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов, его цитирует ТАСС

«Это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня», — объяснил Стремоусов.

Ранее в Херсонской области отчитывались о перемещении на левый берег Днепра более 22 тысяч жителей. Всего программа перемещения рассчитана на 60 тысяч граждан.

19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области будет организовано перемещение жителей на левый берег Днепра. Глава региона объяснил принятое решение созданием масштабных оборонительных укреплений для отражения атаки противника. Перемещение коснется жителей Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.

Командующий специальной военной операцией генерал армии Сергей Суровикин назвал ситуацию на херсонском направлении непростой. Он сообщил, что войска Украины повредили ряд объектов, в том числе Антоновский мост, что осложняет обстановку, и подчеркнул, что Запад вынуждает Киев идти в наступление на херсонском направлении.