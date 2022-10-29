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10:18, 29 октября 2022Россия

Володин потребовал от США компенсации последствий пандемии коронавируса

Володин потребовал от США компенсации издержек от последствий пандемии коронавируса

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Организация Объединенных Наций (ООН) должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса, после чего США обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии. Об этом в субботу, 29 октября, в своем Telegram-канале написал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

По его словам, ученые разных стран нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19.

«Под контролем Пентагона в 30 государствах мира находится 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус», — заявил спикер нижней палаты парламента, напомнив, что от COVID-19 умерло более 6,5 миллиона человек.

Ранее Володин уже выступал с подобными обвинениями в адрес США. В частности, в июле он схожим образом прокомментировал высказывание американского ученого и главы комиссии по COVID-19 Джеффри Сакса, который заявил, что коронавирус, вероятнее всего, был создан в американской лаборатории.

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Игорь Дмитров
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