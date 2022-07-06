Володин обвинил США в пандемии коронавируса

Спикер Госдумы Володин обвинил США в появлении COVID-19 и призвал их к ответственности

Коронавирус распространился из биологических лабораторий США, Америка стала виновником пандемии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Политик выступил с обвинениями Соединенных Штатов в ответ на высказывание американского ученого и главы комиссии по COVID-19 Джеффри Сакса, который заявил, что коронавирус, вероятнее всего, был создан в американской лаборатории.

«Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность», — считает спикер нижней палаты парламента.

По его словам, в ответ на обвинения США президент Джо Байден молчит. Это объясняется, как утверждает Володин, боязнью американского лидера назвать настоящего виновника пандемии.

Политик указал на необходимость рассекретить военные биологические разработки Соединенных Штатов и остановить их. Он призвал Америку к ответственности за распространение COVID-19, а также заявил о необходимости компенсировать пострадавшим от пандемии государствам убытки.

Ранее Володин уже допускал утечку COVID-19 из американской лаборатории. Тогда он предположил, что США параллельно продолжают работу по моделированию вируса, и, если ее не остановить, мир окажется «заложником новых и новых ситуаций».