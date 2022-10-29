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16:26, 29 октября 2022Силовые структуры

Подозреваемого в нападении на РОВД в Херсоне задержали

РИА Новости: в Херсоне сообщили о задержании подозреваемого в нападении на РОВД

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подозреваемый в нападении на РОВД в Херсоне задержан. Об этом сообщили экстренные службы региона, пишет РИА Новости.

«В ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий в Геническом районе задержан подозреваемый в проведении теракта у Днепровского РОВД города Херсона», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что с задержанным был проведен допрос, в ходе которого он сознался в том, что занимался подготовкой теракта по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

По словам представителя экстренных служб, по месту жительства подозреваемого были изъяты гранаты Ф-1 и РГН, пять тротиловых шашек, два автомата АК-74, пистолет «Форт-12», а также патроны калибра 5,45 и 9 миллиметров.

Нападение на здание РОВД в Херсоне произошло днем 26 октября. Утверждается, что действовали диверсанты, они выстрелили по зданию из ручного противотанкового гранатомета.

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Никита Абрамов
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