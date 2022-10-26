Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:42, 26 октября 2022Россия

В Херсоне заявили о нападении на РОВД

В Херсоне диверсанты напали на РОВД и выстрелили из РПГ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Херсоне днем 26 октября произошло нападение на здание РОВД, заявили РИА Новости местные власти.

Попытка нападения на Днепровский РОВД произошла около 13:00. Утверждается, что действовали диверсанты, они выстрелили по зданию из ручного противотанкового гранатомета (РПГ). Сейчас их разыскивают, добавили власти. По их данным, целью нападение было завладеть оружием.

«Проводятся мероприятия по блокированию и задержанию преступников», — сообщили агентству представители экстренных служб города.

Ранее администрация Херсонской области призвала мужчин вступать в отряды российской теробороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности дела коммерческого директора Собчак о вымогательстве
Путин утвердил запрет на проведение сделок с долями 45 банков без спецразрешения
В Запорожской области рассказали о попытках Украины завербовать подростков
Картину Рубенса «Саломея» выставили на торги за 35 миллионов долларов
Хозяйка заказала на сайте Shein одежду для кота и удивилась содержимому посылки
Стала известна причина проверки новой песни Оксимирона на экстремизм
В Москве подорожал один тип жилья
Кремль заявил о необходимости трибунала по преступлениям против народа Донбасса
Юрист оценил вероятность лишения российских фигуристов золота Олимпиады-2022
В России предложили создать резервный фонд пенсионной системы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.