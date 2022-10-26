В Херсоне заявили о нападении на РОВД
В Херсоне диверсанты напали на РОВД и выстрелили из РПГ
В Херсоне днем 26 октября произошло нападение на здание РОВД, заявили РИА Новости местные власти.
Попытка нападения на Днепровский РОВД произошла около 13:00. Утверждается, что действовали диверсанты, они выстрелили по зданию из ручного противотанкового гранатомета (РПГ). Сейчас их разыскивают, добавили власти. По их данным, целью нападение было завладеть оружием.
«Проводятся мероприятия по блокированию и задержанию преступников», — сообщили агентству представители экстренных служб города.
Ранее администрация Херсонской области призвала мужчин вступать в отряды российской теробороны.